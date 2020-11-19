官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

官田舊營區祕境變生態文化園區，拚農曆年前開放。（劉秀芬攝）

台南市官田區公所爭取3000萬經費改造官田舊營區，營造10公頃大的生態文化園區，營區內樹木全數保留，另有一處鬱鬱參天密林區如祕境，園內道路整修為休閒步道，增設休息遊憩設施，目前正加緊趕工，希望農曆年前開放，為台南新增一處老少咸宜休憩景點。

官田舊營區為台糖土地，營區廢棄20多年就一直閒置至今，官田區公所與台糖簽訂認養合約，打造「大隆田生態文化園區」，就營區原有道路架構美化改善環境，園區內有1300老樹，包括榕樹、芒果樹、桃花心木、柚木等都已編碼造冊，林相生態豐富，綠意盎然。

由於工程目前已陸續進行，區長顏能通19日也邀約里長等人視察工程進度，工程人員正加快進度整地，靠馬路西側為開放森林休憩區、地方創生及活動場域、社區庇護工場及菱角菱炭活動場域；步道、木棧道、碎石道已陸續完工，園區步道繞一圈長達3公里；樹下增設桌椅讓民眾休憩，屆時一旁的隆田國小師生也可到此進行校外活動。

原有營區操場規畫為大型活動草坪，更保留軍營1962年設置的「勿忘在莒」精神標誌，供民眾懷舊拍照。營區中間是一條芒果綠色隧道，很多當地居民小時很都曾走這條路到營區觀看勞軍文康活動；另一側靠住宅區與後側則保留原有密林，有如森林祕境，目前規畫為保育區，不設置照明，建議夜晚不要逗留。

顏能通表示，工程今年7月動工後，發現原有軍營建築地基都還在，只是被野草淹沒，因此多花了一些時間處理，希望能在農曆年前完工開放，讓鄉親回家過年時有新的休憩場所。此外，廣達10公頃的園區維護經費也不少，除了向政府爭取經費，當地隆田社區也將認養巡守，一起維護園區的環境。

顏能通表示，舊營區位在市中心，是許多人的共同回憶，開放與整修也是居民的共同期待，希望完工後民眾坐火車到官田來玩，一起見證官田舊營區重現風華。

官田舊營區變生態文化園區 拚農曆年前開放

(中時 )