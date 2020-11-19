金門1輛滿載高粱酒的小貨車今（19）日下午途經榜林圓環時，疑因轉彎重心不穩掉落30餘箱，造成酒瓶破裂溢流滿地，一時濃郁酒香瀰漫路口，讓經過的民眾也感到可惜。警方據報趕至，很快解除這場高粱飄香的小意外。

今天下午1時30分許，這輛滿載一打售價新台幣5100元，酒基3年的「2020振興經濟專供縣民配售酒」和一般特選高粱酒，準備運送赴台途中，在伯玉路榜林圓環轉彎時，疑因重心不穩，導致疊放的高粱酒掉落30餘箱，不少酒瓶因為重落地破裂，高粱酒溢流滿地。

高粱酒瓶落地破裂溢流滿地，一時濃郁酒香瀰漫路口。（李金生攝）

縣環保局員工第一時間趕到現場，協助貨車司機清掃現場玻璃碎片，避免影響人車安全。（李金生攝）

警方據報也派員趕至，在2時30分許完成現場清理，並未造成交通太大影響。（李金生攝）

還好，車流量很大的五岔路口榜林圓環，當時雖然汽、機車穿梭來往，但掉落的高粱酒箱並未波及其它人、車，只是路口酒香瀰漫，讓許多路過的鄉親都感到可惜。

正在該路段執行巡查作業的縣環保局員工，第一時間趕到現場，協助貨車司機清掃現場玻璃碎片，避免影響人車安全。警方據報也派員趕至，在2時30分許完成清理，並未造成交通太大影響。

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(中時 )