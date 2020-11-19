原住民盛會關懷盃19日開打，宜蘭縣馬賽國小隊中有3名女球員，長相甜美的陳鈺茹擔任隊長，好友蘭昕芮是內野手，王若臻不僅可以守三壘，還是先發投手，3人練球起來不輸男同學，今日比賽都有先發，其中陳鈺茹還在滿壘時敲安，有1分打點，最期待能見到林智勝，希望能要到簽名球。

馬賽國小在蘇澳鎮北邊，球隊重組第12年，隊中有18人，但六年級只有3人，包含女球員陳鈺茹、蘭昕芮，以及先發投手劉羿辰，隊中半數都是左打部隊，是教練張正憲刻意訓練的成果。

陳鈺茹皮膚白皙、有一雙水汪汪的大眼睛，耳朵上戴耳環是因為媽媽是越南新住民，因為脾氣好、能控管隊上的男學生而被選為隊長，打擊實力也不馬虎，在今日對上台東三民國小的比賽中，第2局滿壘時敲出安打，帶有1分打點，她透露其實當時很緊張，「我不是怕被教練罵，是很怕我沒打好自己心裡會不舒服！」

馬賽國小陳鈺茹、蘭昕芮兩人是好友，說好國中一起打女壘。（鄧心瑜攝）

當初陳鈺茹會加入球隊是因為好友蘭昕芮，「我們兩個的哥哥也是棒球隊，而且是學長、學弟，看哥哥打球很帥所以也想打，以後我們要一起讀北投國中！」而另一名小女生王若臻則是一頭帥氣短髮，不僅是三壘手，還預計會在接下來的比賽中先發投球，陳鈺茹透露在球隊裡面王若臻都會保護她，「如果我被欺負，她也會罩我！」

蘭昕芮最喜歡的球員是林智勝，她跟陳鈺茹說好要一起找林智勝簽名，林智勝是此屆原棒協的理事長，將會參加開幕典禮，除了林智勝外，兩人還希望能有岳東華的簽名，蘭昕芮說，「我們有岳政華的簽名球，之前他有來學校當一日教練，因為這樣開始關注他，還有看到他總冠軍賽打全壘打，所以也想要哥哥（岳東華）的簽名。」

王若臻不僅可以守三壘，還是先發投手。（鄧心瑜攝）

(中時 )