學校退場機制(教育部提供)

行政院會上午通過「私立高級中等以上學校退場條例」草案。教育部次長劉孟奇表示，依法設置的退場基金，含大專校院在內共有50億元，這次草案中已將適用對象向下延伸至私立高級中等以上學校適用；教育部並預估，大約有10幾間大專校院是預警學校。

依據政院通過草案規定，會採先輔導後退場的機制設計，先經3年輔導諮詢服務，未獲改善將停止全部招生，停止全部招生後1年停辦，停辦後2個月解散。

另外，草案並有退場基金設置，可補助及墊付學生受教權益相關費用，以及重組董事會後學校維持正常運作費用。劉孟奇在行政院會後記者會上表示，退場基金的規模是50億，先前已有大專校院的退場基金在運作，共有25億元，因立法院要求在通過退場條例之後，剩下25億元才會到位。不過，這次條例已把適用對象從大專校院，進一步延伸到私立高等級中等以上學校都適用。

對於外界關注有幾間學校可能退場，劉孟奇說，基本上教育部不去預估，但現在大概有10幾間大專校院有預警，教育部是希望愈少愈好。

蘇揆則關注學生、教職員及校產處理相關問題。他說，受少子女化影響，部分私立高級中等以上學校，因生源供需失調，可預期未來十年內將有許多私校將面臨財務等困難，為使辦學困難的學校順利退場，私立高中中等學校以上退場機制，涉及高中及大學，這裡面要保護的是學生。每個人只有一段青春年少，他生在這裡、長在這裡、受教在這裡，學校退場的情況，政府要幫他。

蘇揆並說，有狀況政府要掌握，而且要早一點掌握、有魄力掌握；每個人都努力工作，希望有安穩的工作，卻因為這個變化，面臨人生可能必須轉折、或者是必須另謀，所以教職員權益也要保護，同時強化校產公共性。

(中時 )