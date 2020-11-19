中鴻（2014）董事長劉敏雄在19日法說會上，對於週五開出的12月份盤價，認為在原料及市場面，還有國際行情走勢下，可望在連5個月調漲價格後，繼續挑戰六連漲，再拉今年最後一波漲盤。他並樂觀預期，明年第1季鋼市前景。

劉敏雄指出，2020年鋼市充滿挑戰，不僅有先前的美中貿易戰及日韓關係緊張帶來的政經震盪外，上半年新冠肺炎疫情帶來各國封城鎖國，導致經濟成長放軟或衰退，影響全球鋼市發展。

台灣在疫情防疫得當，加上中國在第2季過後復工復產，全力拼經濟下帶來鋼需成長。此外大陸7月的洪水也帶來重建需求，讓鋼價止跌上漲，隨後因歐美解封，鋼價後來居上，連創新高。

在疫情解封，及台商回流、大陸轉單效應等因素帶動內需，汽機車及運動器材管表現突出。中鴻在掌握市場變化，適時調高價格及出貨成長下，中鴻自7月起由虧轉盈，且一個月比一個好，營運表現倒吃甘蔗，今年有機會把上半年虧損填平，甚至希望有亮眼的盈餘表現。

劉敏雄指出，目前鐵礦價格重新站回每公噸130美元，有了原料成本高掛的支撐，12月盤價可以挑戰連六紅，得以持比較正面樂觀態度看待。但考量已經連漲5個月，12月會留一些空間給客戶休養生息，讓行情慢慢跟上來，儲備第一季後續動能。另在下游需求增溫下，第4季接單爆量，單月接單量都達20～22萬公噸，出貨也有20～21萬公噸左右，創下今年出貨高點。

(工商 )