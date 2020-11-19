大股東精準賣股，春江水暖鴨先知。凱羿-KY（2939）17日赴證交所記召開重大訊息說明會，說明因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，可能需承擔鉅額違約金或有負債，疑似遭到詐騙，最大損失可能將逾10億元。不過根據申報轉讓資料顯示，凱羿-KY大股東Mo-Tsan Holding(Samoa) Co., Ltd.在9月25日申報轉讓1,500張股票，已分別在9月賣出500張，10月賣出1,000張。

凱羿-KY17日對外指稱，今年8月為了彌補防疫期間損失，透過中介進行兩筆生意，但兩筆都遭到詐騙，第一筆向越南廠商購買兩百萬盒醫療手套，預付款已經交了6,800萬，但簽約後對方遲遲不交貨，預付款也拿不回來。

第二筆與俄羅斯第三大石油公司買油，前後簽了四次合約，預付訂金6.8萬歐元，超過新台幣兩百萬，但最後駐外館查證才發現，表格跟常規不符，甚至跟詐騙網站格式一模一樣，公司因此不履約，卻變成違約，違約金額恐怕多達10億元。

凱羿-KY利空消息傳出後，股價持續下挫，11月以來台股暴漲超過千點，但凱羿-KY股東卻無法同喜，11月以來股價下跌23.60元，跌幅24.95％。

特別的是，因康友-KY淘空風暴延燒，凱羿-KY的簽證會計師也恰巧是勤業眾信聯合會計師事務所，市場擔憂恐有巧合之處。

不過，凱羿-KY董事長蔡謀燦對外指出，已交由警方進行調查，信心將損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

(工商 )