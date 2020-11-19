癌症無所不在，令人聞之色變！近日有名醫陳信孚癌逝、歌手陳昇也傳出口腔癌的消息，人們又再關注癌症的威脅。外科醫師江坤俊表示，要及早發現癌症，可自摸身上是否出現不明硬塊，特別是身上6處出現淋巴腫大，他教大家6個重點，判斷硬塊是良性或惡性，如果是惡性就要盡速求診，以免延誤病情。

江坤俊在《江醫說健康》頻道中表示，如果摸到腫塊，檢視發現外型不規則、腫塊快速變大、按壓腫塊不會滑動、腫塊硬如石頭、腫塊中心有潰爛現象，其中有符合任一指標，就極有可能屬於惡性腫瘤。他進一步解釋，大部分惡性腫瘤是不規則的，會有一點凹凸不平；如果腫塊摸起來很光滑，大部分可能是良性的。另外，觀察腫塊的大小有無變化，若腫塊本來是１公分，一個月後變成1.5～2公分，代表生長速度很快，這種腫塊很危險，必須趕快看醫師。

江坤俊說，人體任何部位都會長腫瘤，但腫瘤並不等於癌症，例如脂肪瘤很常長，胰臟就比較少見，每個地方發生的機率不太一樣。不少人以為腫瘤就是癌症，其實這是一種迷思。腫瘤有良性和惡性之分，兩者最大差別在於轉移，而不是復發。以女性乳房長纖維腺瘤為例，一旦手術切除後，仍需定期回診追蹤，因為可能原處復發或在他處長出來，只是不會轉移而已。

江坤俊指出，人體面積很大，如果要自我檢測身體有無腫瘤，還有哪些地方需特別留意？淋巴系統就是很好的觀察點。 很多人知道癌症轉移都走淋巴系統。淋巴系統在人體表面上有6個地方最易摸到腫塊，第一個是脖子兩側，再來是腋下兩側，最後是腹股溝兩側，當身上不幸有癌症細胞的話，這淋巴結就有可能腫大。

要初判淋巴結腫大是不惡性，除了上述5個檢測重點，江坤俊還提供另一很簡單的區別方式，如果淋巴結會變大，過2、3星期後又變小，基本上它就不會是惡性腫瘤，它應該是感冒或細菌病毒感染等原因造成的，不用太過擔心。

(中時新聞網)