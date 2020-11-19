新加坡總理李顯龍今天表示，APEC過去幾年進展緩慢，部分因川普政府不支持貿易雙贏概念。他認為，貿易可以創造雙贏，相信美國總統當選人拜登上台後，將更支持APEC及WTO。

亞太經濟合作會議（APEC）「企業領袖對話」（CEO Dialogues）今、明兩天舉行，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，全程以線上方式進行。

李顯龍為「企業領袖對話」預錄的影片今天播出。他在影片中接受新加坡工商聯合總會執行長何鳴杰訪問，談及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、APEC近年進展有限，以及疫後復甦、美中關係等議題。

對於亞太15國日前簽署RCEP，李顯龍指出，這是重要的一步並代表亞洲一個重要的訊號，展現成員國深化經濟整合、進一步貿易自由化的意願，也表示成員國希望透過集體的方式與彼此合作。「不論世界其他地方的情況如何，亞洲有決心要共同合作、一起繁榮。」

他說，APEC過去幾年的進展非常緩慢，其中一個原因是美國希望透過雙邊方式處理貿易問題，而非在多邊基礎下。另外，川普政府不支持貿易雙贏的概念，將貿易視為非贏即輸。

李顯龍說，川普政府這樣的想法在任期最後幾個月不太可能會改變。但他認為，拜登上台後，會有更多的多邊主義者，也會更支持世界貿易組織（WTO）及APEC。

他強調，貿易是可以創造雙贏的。期盼未來美國採取更有建設性的策略，各國以合作代替對抗，創造雙贏的貿易。

有關美中關係，李顯龍表示，「這非常關鍵」。他期盼美國採取更一致、更有系統的方式來處理對中國的關係，並考量更廣泛的美國利益，而非只有貿易。

此外，關於旅遊復甦，他估計，可能需要2年的時間才可能更大幅度開放旅遊。即使明年開始接種疫苗，可能也要等到2022年，才能讓大部分的人口都接種且顯著減緩病毒傳播。

李顯龍說，數位經濟、安全旅遊等都是APEC可討論的重要議題。旅遊方面需要新的規則，包括如何安全旅遊、如何檢測、如何追蹤等等都需要討論。他希望有機會在APEC場域進行討論。

「企業領袖對話」明早結束後，APEC經濟領袖會議緊接著於同天晚間登場，21個會員經濟體的代表將首度舉行視訊峰會。台灣由台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席。

(中央社)