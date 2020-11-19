關於國民黨主席之爭，國民黨主席江啟臣今（19日）自稱是丐幫幫主，這麼多人想爭著當，但只要對黨好，都沒必要負面看待。對此，前新北市長朱立倫回應，國民黨是錢窮志不窮，最重要是中心思想，能不能得到民眾更多的認同。

朱立倫說，國民黨是錢窮志不窮，想想國父創黨時、前總統蔣經國苦幹實幹的精神，哪裡會在乎有沒有錢，最重要是中心思想，能不能得到民眾更多的認同。要給江主席加油，同時也多次向江表達，希望每一位黨內同志都支持、更團結，國民黨已經夠慘了，不要把明年7月、8月的事情，變成現在的主題。

媒體提問江主席的表現，朱立倫說，每一球好好投，不用去在乎太多的社會氛圍，而是爭取更多的民心比較重要，民眾希望國民黨更好，而不是個人更好，只要國民黨更好仍夠獲得更多支持，對台灣也好對中華民國也好。

此外，外傳北市議員18日勸進前新北市長朱立倫參選國民黨主席，朱立倫則澄清，「其實完全沒有，就是大家聚會！」大家平時多多聯誼，也很多是其他政黨、無黨籍，團結各方力量共同支持國民黨。

(中時 )