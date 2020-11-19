大陸男星陳曉日前才被陸媒拍到，撇下嬌妻陳妍希和兒子，獨自和友人聚餐，陳曉還喝到爛醉需要人攙扶，而事隔幾天後，陳妍希今（19日）則被陸媒直擊，她頂著素顏，帶4歲兒子「小星星」和公婆探班陳曉，夫妻還大方在街頭牽手，互動超甜蜜。

陳妍希今被陸媒《一點娛樂》直擊，她頂著素顏，帶4歲兒子「小星星」和公婆現身雲南劇組，一家人去探班陳曉，大夥兒事後開心聚在一起聚餐，陳妍希和陳曉在餐廳有說有笑、靠在一起看手機內容，相當親密。

陳妍希也和公婆開心聊天，一家人互動溫馨，聚餐結束後，陳妍希和陳曉還大方在街頭牽手，小倆口甜蜜爆表，夫妻倆以行動再次向外界證實，兩人感情實在超甜蜜。

陳妍希和陳曉當年因合作《神鵰俠侶》定情，小倆口結婚4年，育有4歲兒子「小星星」，而陳妍希日前也向媒體透露，夫妻有意要為兒子添弟妹，陳妍希也說：「能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事」，就等她早日宣布好消息。

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(中時新聞網)