美國新冠疫苗利多不敵疫情持續飆升和紐約市宣布關閉公立學校，美股周三最後半小時空軍突襲，四大指數閃崩翻黑收跌，周四亞股普跌，台股開高1.97點在13775.26點，再度攻上歷史新高，最高達13785.92點，隨後台積電等大型權值股、電金族群漲多休息，大盤軟腳翻黑下欲振乏力，最低至13700.04點，高低落差85點，量縮回測13700點支撐，傳產陰晴不一，觀光、百貨、光電等類股撐盤，中小型、低基期個股表現有成色，台股守住5日線、穩13700關，終場量縮收跌50.86點或0.37%，報13722.43點，成交金額2062.39億元。今日外資(不含外資自營商)賣超47.0283億元，投信賣超1.7318億元，自營商買超3.8459億元，三大法人賣超44.91億元。

台積電ADR周三收漲1.27%，近日市場多頭指標的權值王台積電(2330)開漲2元達499元，惟逼近500元大關賣壓湧現，翻黑在平盤下方整理，收跌1.41%或7元，報490元，收在當日最低點。股王大立光(3008)早盤洗三溫暖，下挫至3505元又上漲至3615元，盤中在平盤附近忐忑，收跌0.14%至3545元，穩住3500元關卡。鴻海(2317)同樣走滑收跌0.36%至82.9元，亦仍守住5日線；聯電(2303)收跌0.77%。聯發科(2454)則明年展望正面，吸引買盤積極湧入，股價相對強勁，一度達738元，漲10元，收漲0.69%至733元。重量級集團南亞科(2408)、長榮航(2618)、廣達(2382)、台塑(1301)、台塑化(6505)、台化(1326)、台泥(1101)、統一(1216)、台玻(1802)、台達電(2308)等仍臉色紅潤，化解台積電拉回壓力，齊力守住大盤13700點關卡。

電子類股疲憊，上市類股跌幅最劇，半導體、金融、電子分別跌1%、0.62%、0.56%；傳統產業股漲跌互見，觀光、百貨、橡膠類股表現最強，分漲1.33%、0.83%、0.79%；造紙、紡織、航運、鋼鐵表現則相對無光，下跌0.5%、0.19%、0.17%、0.07%。其中，餐飲股吃補丸，美食-KY(2723)、王品(2727)漲幅續亮眼，推升觀光類股漲幅達上市冠軍；亞軍由百貨股拿下，大魯閣(1432)尾盤拉上漲停，富邦媒(8454)股價拉出長紅、站上月線，劍指700元、季線關卡，收漲逾半根漲停板；而國際油價上揚，台橡(2103)、正新(2105)等表現亦有戲，橡膠類股名列季軍漲幅；光電股漲幅排名第四，收漲0.77%，受益產業前景看好的太陽能族群再度群起上攻，元晶(6443)高鎖漲停，睽違十天再度突破月線，達能(3686)、新晶投控(3713)上揚逾半根漲停板，茂迪(6244)、碩禾(3691)、聯合再生(3576)、安集(6477)、國碩(2406)、太極(4934)也漲相活潑，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)亦雙雙漲約2%。生醫股受新藥和疫情題材加持，漲勢續活絡，類指收漲0.63%，杏國(4192)漲停挾生華科(6492)續衝鋒，中化生(1762)、懷特(4108)、旭富(4119)、亞諾法(4133)、國光生(4142)、佐登-KY(4190)、台耀(4746)、智擎(4162)等皆強勢表態。比特幣閃金光，挖礦潮蠢動，台股板卡廠同樣紅潤，青雲(5386)漲停，麗臺(2465)、撼訊(6150)觸及漲停續衝鋒。然金融族群多拉回，國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、中信金(2891)等光芒皆未顯現。

權值股略熄火，惟部分中小型、低基期個股表現活跳跳，包括矽晶圓、被動元件、電動車與比特幣等族群力挺短多。IC設計的揚智(3041)、金麗科(3228)、晶相光(3530)、研通(6229)、晶心科(6533)全員出征攻漲停；萬海(2615)續爆量上漲，成為航運股墊腳石；線上法說登場的海光(2038)獲外資回頭買超，續漲踏上漲停紀錄；華義(3086)、辣椒(4946)恢復普通股交易，股價疾拉漲停鎖死，然億麗(2443)、晟鈦(3229)上市有價證券列為變更交易方法，雙雙重摔跌停；廣宇(2328)、易華電(6552)也利多分別登22.05、54.5元漲停價。

外資終止6連買超，周四轉賣超47.03億元，11月以來仍買超1513.18億元，考量外資本月積極買超台股，搭配全球資金寬鬆，以及第4季進入產業與法人作帳旺季下，台股仍維持多頭格局不變，惟新增新冠確診率高漲，又造成市場拋售潮。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台股驚驚漲之下，軋空的力道持續，再依照往年的年底作帳行情特別明顯，投資人宜逢低偏多布局；除非是有避險需求，偏空操作者要設定妥當停損停利機制。資深分析師許博傑也指出，台股短線正乖離大，13300點缺口要守。盤面上電金傳大型股輪動，股價低基期族群短線轉強，網通為指標。疫情受害股反彈後仍會再修正，包括飯店、餐飲、旅行社等。本周開始為2021年作夢行情，電子短多指標半導體、被動元件、蘋果、矽晶圓、ABF，而傳產持續輪動，包括航運、塑化、造紙、橡膠。

(時報資訊)