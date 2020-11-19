中天新聞台被NCC撤照，高雄巿議員黃紹庭臉書PO文，11月18日這個日子，將是一個永難抹滅的歷史銘記，因為今天是台灣新聞及民主憲政史上「最黑暗的一天」！

他說，今年3月從民進黨總統府流出的「密件」中就白紙黑字記載著NCC將要如何處置中天新聞台換照的手法。經過7個月後，NCC果然真的按照劇本演出，委員會以7比0的懸殊比數拍板撤銷了中天新聞台的執照，中天被迫關台熄燈走入歷史形同也正式宣告了台灣的新聞自由及言論自由被掃進歷史的幽微暗處。

全世界的民主國家，媒體是「永遠的在野黨」天職是扮演監督政府的「第四權」角色，不管你是贊成政府、站在宣傳的一方亦或站在監督政府的這一方，新聞自由及言論自由都應該受到保障，有任何試圖侵害的作為都是《憲法》所不允許的。

舉例來說，剛結束總統大選的民主典範-美國，即使美國福斯電台FOX或CNN對美國總統川普做多麼嚴格的評論，美國政府仍然尊重電視台的言論自由與自主性；而去年初起，香港鬧得沸沸揚揚的「反送中事件」當地《蘋果日報》對香港當局及遠在大陸的北京當局，為文多所針砭、批判甚至不假辭色地抗議，但至今，香港《蘋果日報》依然存在，每日如常發行、報社黎智英董事長也還是自由身。

反觀台灣呢？中天關台事件，實在令人汗顏，驚懼不已！

黃紹庭指出，大家都知道，這已經是民進黨蔡英文總統的第二任期，看來在蔡總統沒有連任的壓力下，綠色「麥卡錫主義」的獨裁、鴨霸，就更加無所顧忌招術盡出了，不像蔡總統的第一任中，她的獨裁及政治追殺還只是針對在野的國民黨，透過「不當黨產委員會」、「促進轉型正義委員會」等，假以民主之名、行獨裁打擊異己之實，把人民賦予的權力，當成政治鬥爭的武器。

如今，蔡英文連任不過才短短半年，先是乾綱獨斷地以黑箱作業方式違背絕大多數國人的意志，逕自宣布用行政命令強制開放全世界有168個國家拒絕的美國萊豬進口。

近來，行政院連一般的小店家也不放過，居然大剌剌地動用行政資源化身網軍、作哏圖攻擊小老百姓。只要不是民進黨的同路人，綠營就會如嗜血的野獸般群起攻之其整肅異己、獨裁專制的程度，儼然已成為一個「綠色共產黨」！

蔡英文政府口口聲聲說他們愛台灣，可是他們的所作所為並不是在「愛台灣」，而是扎扎實實地在「害台灣」。

民進黨執政這些年來，台灣最自豪的民主、自由、人權等價值，幾乎已經蕩然無存。

黃紹庭認為，這次中天新聞台因為政治因素得罪執政當局而被撤照的事件更證明了民進黨政府正一步一步地走向威權獨裁。台灣人民，您還不覺醒嗎？

(中時 )