台北地院審理立委集體貪汙案，行賄主角李恆隆對於與綠委蘇震清的金錢往來，從起初的借貸改口為「我交錢是希望對方幫我做事」。對此重大轉折，蘇震清委任律師經向法院調閱偵訊光碟，發現多段影音檔案遭雜訊遮掩，懷疑李恆隆與檢方之間是否有利益交換，才出現翻供，據傳蘇震清將於明天庭訊時做出激烈抗爭。

台北地院審理立委集體貪汙案，日前首度傳喚行賄主角李恆隆。儘管案件爆發初期，李恆隆曾對外宣稱與蘇震清的金錢往來是借貸關係，但事後傳出，李恆隆曾在羈押庭上承認有送錢給立委，但強調並非行賄，不是要求立委去做違背職務的事。

對此，蘇震清委任律師近日向地院調閱8月以來，檢察官幾度偵訊李恆隆的影像光碟。蘇震清辦公室表示，其中有一段偵訊過程，李恆隆告訴檢察官「你慢一點，我先看看怎麼答，你再告訴我是不是這樣。」「今天你講有就有，沒有就是，我已經跟你說好了嘛，我已經認罪了，你還在怕」。

蘇震清辦公室認為，在這場偵訊之前，李恆隆並未在筆錄製作過程中提到要認罪，結果卻突然在這次偵訊說「我已跟你說好了嘛，我已經認罪了」，讓人懷疑之間是否曾有過私下討論認罪的過程。

此外，由蘇震清向地院申請的偵訊光碟中，有多次的偵訊內容，均出現雜訊遮蓋的狀況，導致委任律師無法閱聽。蘇震清辦公室認為，由於偵訊過程攸關被告與檢察官之間是否有無利益交換的問題，若無法透過錄音錄影檔案還原真相，恐違反《刑事訴訟法》第100條之一的規定。

因此，在質疑偵訊光碟有爭議的情況下，據傳蘇震清在明天上午的庭訊，將對此提出質疑，若無法得到正面回應，甚至不排除做出激烈抗爭。

(中時 )