2020年11月19日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，旗下免費家用主機板遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 將正式登場PlayStation 5和Xbox Series X/S，並受益於完整的向下相容支援，與玩家一同迎接最新一代遊戲主機的來臨。

PlayStation 5 與 Xbox Series X/S最新一代遊戲主機將提供更順暢的畫面，更穩定、更高的幀率，以及更高的解析度，讓《戰車世界：僱傭兵》的玩家能於戰場上感受到新一代遊戲主機所帶來的一系列升級。

《戰車世界：僱傭兵》目前於全球已累績超過兩千萬名玩家，並且於今年夏天開放跨平台遊玩功能，隨著PlayStation 5 與 Xbox Series X/S陸續推出，《戰車世界：僱傭兵》將提供全方位向下相容支援，讓玩家可以持續在索尼與微軟的最新硬體上暢玩《戰車世界：僱傭兵》，並能夠將先前遊戲主機上的存檔與紀錄直接轉移到最新遊戲主機平台上。

戰遊網創意總監TJ Wagner表示：「身為最新一代主機平台上向下相容的其中一款遊戲，謹代表《戰車世界：僱傭兵》團隊，我想說的是我很引以為傲。在過去的六年半裡，我們成功吸引了超過兩千萬名玩家下載、遊玩《戰車世界：僱傭兵》，我們很高興能持續讓玩家在最新一代遊戲主機平台上繼續遊玩，也非常期待玩家與我們分享最新的戰鬥體驗！」

(科技)