早年以奶油小生形象聞名的好萊塢男神馬修麥康納(Matthew McConaughey)，近10年積極轉型演技派，2013年以《藥命俱樂部》拿下奧斯卡影帝，之後接演《華爾街之狼》、《星際效應》等大片，證明自己不是空有帥氣而已，而如今演藝事業正走在顛峰的他，竟被爆料將接在阿諾之後，轉戰政壇選州長。

馬修麥康納不僅突破戲路，用實力在全球刷出一波好感度，最近他推出自傳《Greenlights》，毅然直面藏了30年的恐懼，吐露18歲時遭陌生人打昏拖緊後車廂性侵，還坦蕩公開家族史，說出爸爸是跟媽媽滾床單時「馬上風」猝死，形象整個再往上提升，被認為相當勇敢且直率，而顯然這樣的特質，是人民所期待的公職人員的模樣。

近來適逢美國總統大選，政治話題正火燙，也因此盛傳馬修麥康納會是下一個投入政壇的影視名人，據路透社報導，馬修麥康納今(11/19)接受廣播脫口秀主持人修伊特(Hugh Hewitt)的訪問，鬆口回應這個問題。

馬修表示，對於外傳他可能選州長或是接任類似的公職，他尚未有定論，但不排斥這個想法，只是覺得這決定並不屬於他個人，「民意凌駕於我的想法之上」，他進一步解釋，當今的政治環境，其實滿目瘡痍，坦言如果政治本身及其目的，能夠重新定義，他會有較高的意願投身其中，也表示個人的政治哲學是「支持個人價值觀，重新連結人與人之間的社會約定」，但距離他真正做出決定，可能還需要一些時間。

(中時新聞網)