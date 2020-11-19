隨著產業升級轉型及擴張，工業區立體化方案加速推動，帶動了土城工業區建物更新，未來將有五大都更案完工，包含中華工程、國泰人壽、安澤建設、華南資產及勝仁針織案都啟動都更程序，五大都更案將陸續釋出11坪廠辦面積。

已經動工的中工土城AI智慧園區，將規劃地上17樓、地下5樓的廠辦，預估釋出6.7萬坪廠辦面積，未來將自用、出售和出租各占三分之一；國泰人壽土城都更案在2019年核定，將規劃地上10樓、地下1樓的廠辦，預估釋出2.5萬坪廠辦面積；華南金控的土城資訊大樓將規劃2棟廠辦，預估釋出1萬坪廠辦面積；勝仁針織都更案也將興建廠辦，預估釋出3千坪廠辦面積；還有安澤建設都更案預估釋出3千坪廠辦面積。

台商回流不僅將高端生產線遷回，還有不少台商返台設置企業總部，刺激出龐大的土地建廠需求，建商看準未來廠辦趨勢，在台北素地一地難求下，開始把目光聚焦轉往新北市工業土地布局，據信義全球資產統計，今年前十月上市櫃公司在土城工業區土地交易就達119億元。

信義全球總經理柯宏安表示，國際大廠高端產品供應鏈布局，使得台灣產業形態由傳統產業逐漸轉型高科技產業，土城工業區也逐漸從以前老舊廠房樣貌，轉變為更多高科技廠辦群聚，加上未來土城暫緩發展區土地開發，未來整體就業與生活環境品質提升。

土城工業地產受惠於軌道經濟加持，除了現有捷運板南線，未來還有捷運萬大中和樹林線及三鶯線，串連新北、桃園產業帶，對於招募人才更有吸引力，企業進駐意願提高，使建商布局更為積極，土城工業土地目前行情，近捷運站土地行情每坪約50-65萬元，離捷運站較遠的土地行情每坪則約40-55萬元。

(工商 )