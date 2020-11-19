屏東縣政府延續今年1月美國華人工商大展之推廣，協助業者開拓全球市場，並於今年5月及9月封櫃出口龍虎斑於美國，這一成功案例為帶領屏東好物進軍美國的敲門磚，然而2020年受疫情影響，能至美國舉辦相關展售會的機會微乎極微，屏東優質水產品『魚活一號』以龍虎斑作為領頭羊帶領果乾、黑豆醬油、米穀粉與冷凍即食珍珠等屏東好物與UWAJIMAYA的台灣週活動共同結合，接地氣的再次將屏東好物推廣至美國。

UWAJIMAYA成立於1928年，超過90年的經營歷史，為在美國主流亞洲超市中歷史悠久且極具指標性的超市之一，其主要更以提供高品質生鮮、雜貨、食品為大宗，因其具市場指標性且超市環境、商品皆與台灣所提供之高優質產品屬性較為符合，每年皆應台灣貿協邀約於UWAJIMAYA周年慶的十月份舉辦台灣週活動，而今年適逢其中一間超市重新裝潢，台灣週活動更預期與新店開幕的慶祝活動一同擴大舉辦，而日期亦延期至11/11-11/17舉行，於4個分店擴大舉辦，在 UWAJIMAYA超市合作於活動期間設立屏東好物專區概念，於現有的屏東外銷產品上打出屏東好物LOGO打響屏東外銷名號。

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