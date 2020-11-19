綜合外媒報導，加拿大三大反對黨共同聯手下，加國國會通過無約束力的議案，促請加國總理杜魯道政府對中國實施更嚴格措施，包括禁止華為參與5G建網工作，並且制訂政策應對中國可能恐嚇在加華人的行動。

議案由保守黨提出，表示中國威脅加拿大價值，促請政府在30天內制訂政策，應對中國持續增強對加國的外交壓力。有關議案在179票對146票下獲得通過。

杜魯道的自由黨政府是少數黨政府。該國仍未就華為可否參與5G項目作出定案。

針對加國反對黨最新議案，環球網報導，中國大陸駐加拿大使館發言人19日回應，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，從不也沒有興趣干涉別國內政。同時，我們也絕不接受任何對中國的無端指責。華為是一家自主發展的中國民營企業，有著良好的安全記錄，在加開展業務多年，為加經濟社會發展作出積極貢獻，希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

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