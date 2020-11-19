A股三大指數19日集體收漲，其中深成指與創業板指上漲近1％，不過市場成交量萎縮，兩市合計成交不足人民幣（下同）8,000億元。其中，航太軍工類股大漲，港口水運與有色金屬類股領跌。

截至19日收盤，滬指收報3,363.09點，升15.79點，漲幅0.47％，成交額3,195億元。深成指收報13,777.45點，升119.25點，漲幅0.87％，成交額4,548億元。創業板指收報2,645.16點，上漲24.49點，漲幅0.93％，成交額1,923億元。

(工商 )

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