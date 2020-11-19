A股三大股指收漲 交投清淡 15:302020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數19日集體收漲，其中深成指與創業板指上漲近1％，不過市場成交量萎縮，兩市合計成交不足人民幣（下同）8,000億元。其中，航太軍工類股大漲，港口水運與有色金屬類股領跌。 截至19日收盤，滬指收報3,363.09點，升15.79點，漲幅0.47％，成交額3,195億元。深成指收報13,777.45點，升119.25點，漲幅0.87％，成交額4,548億元。創業板指收報2,645.16點，上漲24.49點，漲幅0.93％，成交額1,923億元。 (工商 ) #收報 #漲幅 #成交額 #A股 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 B站Q3營收創新高 盤後股價升逾6％ 12:312020/11/19 財經 台股噴出 元大台股領航ETN再創新高 04:102020/11/19 證券．權證 港股開低走低 恒指收跌0.71％ 16:292020/11/19 財經 《港股》早盤低檔震盪 恆指跌150點、國企挫73點 12:502020/11/19 財經 《美股》大摩喊加碼 特斯拉飆漲10.2％ 10:342020/11/19 財經 疫情升溫紐約市關公立學校 美股收黑 06:122020/11/19 國際 A股三大指數開低走高 滬指午盤收漲0.11％ 12:132020/11/19 財經 A股開低 金融房產股偏軟 10:412020/11/19 財經 財經熱門新聞 砸3兆搶肥單？ 韓媒爆台積電死敵握EUV赴美製造晶片 - 財經 5年10億賭約誰贏了？ 格力20字酸小米：勝負已分 - 財經 報捷！高端於國際權威期刊發表COVID-19疫苗臨床前試驗數據 - 財經 - 工商 義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 - 財經 - 工商 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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