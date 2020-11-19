全聯福利中心今（19）日宣布，旗下自有品牌甜點We Sweet今年再度攜手法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，將於11/20起推出「We Sweet X kiri」法式乳酪聯名甜點系列，主打每款皆100％採用kiri法國頂級乳酪，口感濃郁綿密，且每人份熱量只要250大卡以下，搶攻「乳酪控」的味蕾！

全聯表示，此次「We Sweet X kiri」共有六款新品，包括「一塊乳酪蛋糕」、「法式雪霜乳酪杯」、「法式藍莓乳酪大福」、「法式雙層乳酪蛋糕」、「法式乳酪奶皇捲」跟「法式乳酪泡芙」，還有好評再推出的「焦糖巴斯克乳酪」、「法式乳酪布丁」及「法式經典原味千層」。

全聯指出，「We Sweet X kiri」聯名甜點首次亮相，是在2019年台中市政店開幕時，當時每日限量的流芯乳酪塔禮盒、乳酪法式甜點盒大受好評；今年2月在全台門市擴大推出「We Sweet X kiri」聯名甜點，原料皆100％使用頂級kiri鮮奶油乳酪，減少人工香料及色素，受消費者青睞，28天銷售金額達4，300萬元。

瞄準商機，全聯表示，今年秋冬雙方再度攜手，將於11/20起推出聯名甜點，其中，11/20～12/17推出第一波新品，有可愛的「一塊乳酪蛋糕」，讓人想起知名卡通《湯姆貓與傑利鼠》的起司蛋糕，不僅外型吸睛，原料方面也採用kiri鮮奶油乳酪製成生乳酪慕斯，搭配沙布烈餅乾，加上特殊設計的外包裝，只要打開盒子立馬變餐盤，更方便食用。

至於其他新品特色，據全聯介紹，「法式雙層乳酪蛋糕」採用kiri鮮奶油乳酪為輕乳酪基底，用蒸烤法保留乳酪綿密細緻口感，上層乳酪也是使用kiri乳酪製作雪白乳酪慕斯，再撒上香草蛋糕粉及糖粉；「法式雪霜乳酪杯」基底是kiri鮮奶油乳酪，讓輕乳酪蛋糕體吃起來口感輕盈；「法式藍莓乳酪大福」也採用kiri鮮奶油乳酪製成濃郁生乳酪餡，內餡搭配含有果肉的酸甜藍莓餡。

緊接著，12/4～12/17第二波將再推出2款新品，據全聯介紹，「法式乳酪奶皇捲」是以鹹香起司刨絲後融入戚風蛋糕體，帶著淡淡乳酪焦香，捲入清爽奶香的kiri生乳餡及絲滑奶皇餡，鹹甜滋味交織；「法式乳酪泡芙」採用kiri鮮奶油乳酪與35％動物鮮奶油特製而成，內餡濃郁飽滿，外皮金黃香酥。歡慶新品上市，全聯說，活動期間購買「We Sweet X kiri」甜點任一件，加購OFF COFFEE現煮咖啡任一杯，可現折10元。

此外，全聯也宣布，11/20起將在We Sweet Cafe大安延吉店、台中市政店販售使用Kiri頂級鮮奶油乳酪為原料的甜點，包括「舒芙蕾乳酪杯」、「迷你乳酪蛋糕」、「蔓越莓起司麵包」，We Sweet Cafe，並將於11/20～12/3推出指定蛋糕95折優惠。

(工商 )