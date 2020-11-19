國民黨主席江啟臣（左）19日主持醫療委員會授證典禮，頒發聘書給主委蔡明忠（右）。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣（前排中）19日主持醫療委員會授證典禮，與主委蔡明忠（前排左）、立委蔣萬安（前排右）等人合影。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣今天參加國民黨醫療委員會授證典禮時指出，「守護健康，是醫師的天職，更應該是政府的使命」，但民進黨政府在缺乏風險評估、沒有配套措施下，倉促開放萊豬，以及30月齡以上的美國萊牛進口，大幅提高國人健康風險。若不幸成真，更是未來國人流行病的隱憂，更可能對我國醫療體系造成負擔，呼籲全民22日上街頭反對。

江啟臣授證給醫療委員會主委蔡明忠及邱淑媞、王任賢等多位顧問，表示感謝醫療界願意站出來，在醫療領域協助國民黨，這也是協助人民、社會與國家。國民黨與醫界淵源甚深，總理孫中山先生就是醫師，其透過醫療上救助的經歷，體驗到救國的重要性。因此，國民黨對國家的醫療、公衛政策非常重視。

「醫療是普世價值，也是基本人權」。江啟臣指出，我國的公衛體系及醫療品質在大家努力下，一直以來都是國際模範生。尤其，今年在大家的守護下，台灣能有效對抗新冠肺炎蔓延，不至於發生無法控制的社區感染。醫師的專業與付出，值得所有國人的敬重，「因為有你們，我們可以感到安心、安全」。

江啟臣也說，健保制度長期運作下，醫師過勞、醫病環境緊張、醫療院所暴力等問題逐漸浮現，政府卻沒有給予足夠的重視，令人遺憾！國民黨舉辦授證典禮就是希望能夠借重大家在醫界的專業以及人脈，深入醫界，為國民黨了解醫界夥伴的心聲與困境，以及需要解決的問題。讓國民黨有機會透過黨公職人員，不但要為醫界服務，更一起發現問題、解決問題，讓國民黨繼續扮演醫療界最好朋友，讓台灣的醫療與公衛水平能持續提升。

他說，「守護健康，是醫師的天職，更應該是政府的使命」，民進黨政府卻在缺乏風險評估、沒有配套措施的狀況下，倉促開放萊豬萊牛，大幅提高國人健康風險。因此，國民黨將於22日走上街頭，與人民站在一起，反對進口增加人民健康風險的肉品進口，期望大家透過各種管道，依專業立場說明瘦肉精豬肉對健康的危害，凝聚更多民眾站在一起，促使民進黨政府懸崖勒馬。

他也表示，2020年是醫界辛苦的一年，也是人類社會面臨嚴峻挑戰的一年。台灣有幸在醫療人員護持下，安然度過，但我國的疫苗政策，在自主研發或是對外採購的進度上都仍有努力的空間，這是令人擔憂的地方。身為最大的在野黨，國民黨要扮演稱職的烏鴉，勇於監督政府，呼籲政府全面檢討目前的疫苗取得的政策，加速疫苗取得、施打的進度，守護現階段得之不易的防疫成果，更要取得國境開放的先機，提早佈局後新冠疫情的國家發展。

醫療委員會主委蔡明忠則說，醫療委員會是專業的團體，不僅作為國民黨部、黨團諮詢的對象，更是台灣人才匯集的智庫，成員包括西醫、中醫、牙醫、護理、長照、法學、人權等學者，是菁英中的菁英，具備專業素養，能充分反映民意，是國民黨不可或缺的清流力量。

(中時 )