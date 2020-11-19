阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗傳出捷報，中期的試驗結果顯示，這支疫苗在60至70歲的年長者身上出現「強烈」免疫反應。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，在新冠病毒面前最顯脆弱的老年族群有希望了，阿斯特捷利康與牛津大學合作開發的新冠疫苗在60至70歲老年人身上出現強烈免疫反應。

這份來自第2階段臨床試驗的數據結果實際上10月就已經公布，不過完整報告內容是在今（19）日才在國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上公開。

這份研究是針對560名健康成人志願者進行試驗，包括160名18至55歲成人、160名56至69歲成人，以及240名70或70歲以上成人。志願者一共施打2劑疫苗或安慰劑。

試驗結果顯示，在施打第2劑後，超過99%、分布各年齡層的志願者都出現抗體反應；在施打第1劑後2周，T細胞反應在各年齡層志願者身上都達到高峰。

56歲以上的老年人產生的免疫反應和18至55歲的年輕成人產生的免疫反應相似，而且沒有發生和疫苗相關的嚴重副作用，研究人員在報告中指出，「70歲以上的老年人能夠建立強烈的免疫反應。」

牛津疫苗集團（Oxford Vaccine Group）顧問拉馬薩米（Maheshi Ramasamy）表示，「研究中老年人身上看到的強烈抗體及T細胞反應令人鼓舞」，「我們很高興看到疫苗不只在年長者身上反應良好，在年輕志願者身上也誘發類似免疫反應。」

「下一步將要來看看這是否意味著能對人體產生保護。」

牛津疫苗已在8月底開始進行第3階段大規模臨床試驗，這個階段的試驗目標是了解疫苗保護人體免於感染病毒的有效性。

過去10天，美國輝瑞大藥廠和德國生技公司BioNTech合作開發的疫苗、莫德納（Moderna）疫苗相繼在第3階段試驗傳出捷報，有效性超過90%。

不過不像輝瑞及莫德納疫苗都是使用新科技mRNA技術，牛津疫苗使用的是一種會讓黑猩猩生病的普通感冒病毒作為載體。

(中時新聞網)