二年級學生郭淳毅對於此次意外感到非常難過，寫上「祝蔣上校平安回來，台灣空軍需要您」希望能早日有好消息。（羅亦晽攝）

花蓮上騰工商曾獲空軍捐贈除役戰機F-5E、F-5B、F-104共3架供教學使用，其中F-5E（右）、F-5B（左）來自第五聯隊。（羅亦晽攝）

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機，17日晚間在花蓮外海墜海，搜救行動仍無發現人機；因第五聯隊曾提供2架退役軍機予花蓮上騰工商飛機修護科系，作為教材使用，師生得知消息難過萬分，今早也貼上祝禱卡片，雙手放在戰機上，替蔣正志集氣，期盼他能早日平安歸來。

花蓮上騰工商是全台第5所、花東第1所成立飛機修護科系的學校，曾獲空軍捐贈除役戰機F-5E、F-5B、F-104共3架供教學使用，其中F-5E、F-5B來自第五聯隊，F-104則來自新竹空軍。

校長溫智雄說，這3架飛機讓學生在實作、考取飛機修護乙丙級證照等幫助許多，對飛機有興趣的學生，更期許出社會後成為飛行員。畢業學生到軍中服役多負責維修戰機，或到民航公司任職，曾有學生退伍後直接在空軍401聯隊服役，現在是第五聯隊擔任士官輔導長，負責地勤維修工作。

今約有10餘名學生得知蔣正志上校墜海消息後，聚集在戰機前寫上卡片祈福，其中，二年級學生郭淳毅對於此次意外感到非常難過，寫上「祝蔣上校平安回來，台灣空軍需要您」希望能早日有好消息；大家最後也將雙手放在戰機上，一起集氣蔣正志能早日歸來。

如今蔣正志上校發生意外，溫智雄說，校方日後會更加努力，培育更多學生投入飛機維修後勤工作，讓飛官生命無虞，放心保家衛國。

(中時 )