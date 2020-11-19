南庄鄉代會副表席莊新妹（左前立者）質詢鄉長羅春蓮未落實選舉政見。（謝明俊攝）

南庄鄉公所2021年編列總預算歲出1億6千餘萬元，19日上午在鄉代會進行總預算審查，鄉代會副主席莊新妹以及風志雄、陳國順、葉泰成等代表，針對鄉長羅春蓮選舉時所提政見發放敬老金提詢，質疑鄉長未能兌現選舉承諾，羅春蓮解釋因中央統籌分配款短少影響，不被代表們接受，決定退回預算重編。

據悉，南庄鄉公所2021年編列預算歲出總額為1億6千餘萬元，其中遭受代表們質疑的敬老金，是以普通民眾65歲以上、原住民55歲以上為發放對象，南庄鄉公所編列明年所發放的敬老金，是採春節2節來發放，與羅春蓮選舉時所開選舉政見3節發放不同，因而引起多名代表質疑。

昨日鄉代表審查年度總預算，第1階段進行追加減預算審查，代表會全體無異議通過鄉公所所提追加減預算案，接著進入總預算審查，鄉代會副主席莊新妹首先提議要求逐頁審查，代表們有意見直接提出討論，獲得代表們無異議通過。

接下來，莊新妹再度提出質詢，鄉公所明年敬老金只有編列2節發放，與鄉長先前競選時所稱3節發放不符，違反競選承諾，要求鄉長說明。羅春蓮答詢表示，明年總預算因受新冠疫情影響，中央統籌分配款短少，因而使鄉公所預算不足，才無法編列3節發放敬老金。

緊接著，陳國順、風志雄、葉泰成等代表接連發言，要求在明年就須編入3節發放，羅春蓮當場無法回應，風志雄更表示，沒有編列就沒有保證，要求退回預算重編，最後，主席黃順源徵詢在場全體代表無異議通過，黃順源再詢問鄉公所是自行撤回？還是由鄉代會退回？羅春蓮表示原由鄉代會退回重編，因而決定退回重編。

(中時 )