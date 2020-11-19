花蓮秀林鄉陶樸閣垃圾衛生掩埋場，依規定不得傾倒事業廢棄物，秀林鄉清潔隊林姓小隊長與隊員等4人，涉嫌私自放行業者進入傾倒大型廢棄物，接受收受業者飲酒、現金賄絡30多萬元，經檢調發現，被告等人失口否認並辯稱「無償」放行，檢方斥避重就輕，依貪污治罪條例將4名隊員起訴；3名業者則依貪污治罪條例對公務員行賄等罪嫌提起公訴，並追繳清運費14萬多元。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，今年2月至7月間，秀林鄉清潔隊林姓小隊長、許姓隊員及江姓、王姓夜間值班人員等4人，涉嫌暗中放行不肖業者夜間進入秀林鄉陶樸閣垃圾衛生掩埋場，違法傾倒事業廢棄物，經調閱通聯紀錄與相關跡證，確認傾倒廢棄物達20日、41車次。

秀林鄉清潔隊員收受現金招待等，放任業者既潤垃圾場隨意傾倒事業廢棄物。（花檢提供／王志偉花蓮傳真）

秀林鄉陶樸閣垃圾衛生掩埋場，依規定不得傾倒事業廢棄物。（花檢提供／王志偉花蓮傳真）

檢方指揮花蓮縣調查站、東部地區機動工作站發動搜索。為確認車輛傾倒廢棄物的內容物，檢方兩度赴陶樸閣垃圾衛生掩埋場，會同被告等人及環保、地政相關單位進行會勘、開挖及測量，全程蒐證並空拍機攝錄現場情形，違法掩埋事業廢棄物體積約1486.61立方公尺。

被告具狀辯稱無償放行，後才坦承以每車7500元放行，及接受業者宴飲陪侍等代價行受賄。林姓被告等人繳回收受賄賂金額30萬7500元，業者則追繳違法清運14萬7000元，依法將清潔隊員、業者等一併起訴。

(中時 )