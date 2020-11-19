29歲葉姓女子17日跟團單攻畢祿羊頭山，與另2名隊友在鋸山出發往畢祿山方向迷路，昨（18）日下午搜救人員尋獲2人，葉女今早被發現時已無生命跡象。消息傳出後，有登山山友表示，一般民眾對如何親近山林並不了解，也缺乏知識與風險意識，並分別給想要開團的領隊，以及想要跟團的新人一些建議。

先獲救的2人因腳程慢，未偏離路徑太遠，失聯隔天就被找到，她們向救難人員透露，葉女因腳程較快，下切後約4點多就走散了。今晨搜救人員請求空勤直升機起飛，從2人獲救地點繼續往下方溪谷進行空偵，8點50分發現目標，距離2人獲救地點多走了1公里多，已無生命跡象、身體僵硬，並於上午9點28分吊掛成功。

畢羊路線傳出憾事，一名沈姓山友在臉書社團「登山借問站」PO文表示，因執政機關長期漠視山林教育，雖台灣有大面積山林地帶，但台灣人本身對如何親近山林其實並不了解，更缺乏知識與風險意識，加上疫情影響，使得更多平常不爬山的人走往山林，導致事件頻傳。

沈姓山友提醒想要開團的領隊，若要組隊，請針對路線詳細衡量參與人員，就算完成登百岳或體力很好，也與風險意識無絕對正相關。山上前應檢查隊員健康狀況、有無感冒等，並在途中做好風險控管，撇開法律責任，「隊員因為你的疏忽喪失生命，你良心過得去嗎？」

至於想要跟團的新人，沈姓山友建議，上山前多查詢相關文章，認識自己的身體、體能與路線難易度之間的落差，也要注意季節性溫度變化和衣物裝備是否能搭配，如何處理迷途、面對緊急狀況等，最好清楚知道哪些狀況會要你命。

(中時新聞網)