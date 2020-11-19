基隆幾位鳥友近日到海洋廣場拍攝黑鳶英姿，卻看到黑鳶腳上遭釣魚鏈鉤狠狠纏上，導致抓取食物受阻瘦得骨瘦如柴，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷19日指出，距上次目擊纏爪事件後，才經過短短一個禮拜，又有鳥友看到不同隻黑鳶咬食垃圾的狀況，呼籲民眾自行將垃圾帶走，切勿讓鳥兒承受人類的傷害。

對此，議員童子瑋指出，基隆海洋廣場為民眾從高速公路下來後，第一個直面的景點，港區除了可以觀賞到油輪進出港的美景，連聖誕節等活動都會選在廣場舉辦，人流量也非常大，針對海漂垃圾，他已要求基隆港務分公司即刻出動船隻清撈，但除了定期清理外，民眾仍須從自身做起，自己帶來的垃圾，請丟置垃圾桶或帶回，切勿往海中丟棄，以保護禽鳥的安危。

童子瑋表示，目前城際轉運中心預計明年中完工，到時會串連國門廣場打造更長的海岸線，且明年將城市博覽會也即將登場，其中仁愛區是主展場，從火車站南廣場走向東岸商場，無論是整體景觀、無障礙空間、道路品質、電箱電桿、行人地下道、汽機車格(身障格)、騎樓整平及指標系統等建設，都會煥然一新，請民眾從自身做起來愛護環境，並保護鳥兒的生存空間。

黃蜀婷指出，黑鳶飛行速度極快，且以俯衝的方式接近水面覓食，平時在旭川河口，可以看到許多黑鳶頂著大風翱翔，但這次有黑鳶雙爪遭多枚鏈鉤及細長釣線緊纏，連自行捕食、停靠岸邊都沒辦法，並且有些鳥類會誤食海漂垃圾，希望大家可以盡力維護環境，解決鳥兒的生存危機，對此，童子瑋也敦促港務分公司在隔天中午前，盡速完成清除海漂垃圾。

(中時 )