一段感情通常都從曖昧開始，隨著每次的相處漸漸喜歡上對方，進而交往。但也有些星座就特別喜歡搞曖昧，星座運勢網站「醬子聊星座」分享以下三個星座特別享受曖昧，而且很會養備胎，如果遇見這三個星座示愛，一定要好好觀察對方，不要一頭熱就陷下去了！

▍1.射手座

射手座愛談戀愛，但又愛自由，然後這兩件事就矛盾了，他又想要享受被愛的感覺，又不想被管，在戀愛中難免有我行我素的狀況，只要自己開心就好，不太去管對方怎麼想，通常看順眼的人就先收入自己的魚池裡當備胎，以「好朋友」的名義來往，想進一步發展就要看造化，根本是養備胎達人！

▍2.巨蟹座

巨蟹座對於未來的結婚對象非常謹慎選擇，但這也造成他不願放過一百，只怕錯過那一個真愛。因此他養備胎已經成為習慣，無論是喜歡自己的、或自己主動的，每個都不放過，無論是誰都能被巨蟹座看到優點，也讓巨蟹覺得每個人好像都不錯，巨蟹也慢慢從這些人中篩選出自己生命中的另一半，可說是備胎大戶。

▍3.天秤座

天秤座似乎非常懂得感情中的「風險分散」，把自己的愛分配在不同人身上，面對和自己告白的人就秉持著「不拒絕、不主動、不負責」的心態，身邊的人好像都和自己有點情感糾葛，對他來說這個人離開後，立刻就有遞補的人到來，遊走在一個又一個曖昧對象之間讓他很享受，因此在旁人眼中也是個備胎極多的星座。

(中時新聞網)