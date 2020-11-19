畢業於台灣藝術大學的潘致融，在學期間對於雕塑及素描十分有興趣，但礙於畢業後工作的待遇不佳，讓他決定投入退休有保障的警察工作。（潘致融提供／姜霏桃園傳真）

大園分局埔心派出所長潘致融今年47歲，畢業於台灣藝術大學，專長為雕塑、素描，但礙於現實需要固定的收入維持生計，32歲時他決定投入警職，期盼未來退休後仍可完成自己的藝術夢，對家人及退休後的生活也更有保障。

潘致融說，他對警察職業一直以來都抱有憧憬，高中畢業時本想考取警專，但後來仍選擇台灣藝術大學，在學期間對於雕塑及素描相當有興趣，畢業後就在室內設計公司工作，但由於待遇不佳、薪水不穩定，15年前他斷然決定考四等特考，接著再考入官校，目前在埔心派出所擔任所長的他，對於警察一職相當滿意。

潘致融提到，以前當上班族在上班的時候，唯一的任務就是幫老闆賺錢、替老闆賣命，但是當警察後，除了賺錢之外的最大任務就是對社會貢獻，平常取締酒駕、查緝吸毒犯及追查小偷時，都是對社會一點一滴的幫助，另外，警察每天遇到的事情都相當新鮮，「上班族一輩子都遇不到的事情」潘致融說，警察工作讓他富有成就感，雖然和家人時常聚少離多，但擁有兩個孩子的他仍感到幸福且滿足。

潘致融坦言，現在網路越來越發達後，民眾對於警察的工作標準越來越高，但現在法院及法律都較於傾向犯罪者，讓警察越來越沒有保障，以往有同仁按照法令開槍，但後來卻判同仁賠錢，令他十分無奈，但為了社會安全潘致融仍會致力為社會效力。

潘致融說，除了穩定的薪水之外，退休後保障的生活也是投入警察工作的一大目的，若退休後能從事自己喜愛的工作、專注熱衷的興趣，是他十分嚮往的退休生活。

(中時 )