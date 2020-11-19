行政院長蘇貞昌19日到屏東參訪信功實業公司，媒體問他NCC否決中天新聞台換照，是不是政治力介入，蘇回答，NCC是獨立機構，予以尊重。之後記者再追問相關問題，蘇回答「我剛剛已經講了。」最後問到為何昨日（18日）取消行程，蘇馬上調頭離開。

記者提問，NCC否決中天新聞台換照，藍營有人質疑這是政治力介入，也有人說是為了2024鋪路，蘇回答，「NCC是獨立機構，NCC委員都經過立法院投票、審查、同意的專家學者，他們做的審查與決定，我們都尊重。」

記者接著問到，現在外界質疑關中天，如同當初密件外流的劇本演出，蘇回答，「對很多不實的消息，各界都已經有澄清，也有事實出來。」記者再追問，國民黨主席江啟臣認為有政治力介入，蘇回答，「我剛才已經講了。」

記者問，藍營質疑是因為報導180萬元失竊事件被報導，所以才要關中天，蘇回答，「都是謠言。」記者問，朱立倫認為蘇做了負面示範，蘇不奈表示，「我已經回答了。」最後記者再追問，昨日為何取消行程，蘇並未回應，馬上調頭離開。

(中時 )