桃園國際機場公司於成立十周年之際，秉持公司治理精神及對社會、環境永續發展的重視編撰發布首本「企業社會責任報告書（Corporate Social Responsibility Report，CSR Report）」，該報告書揭露桃園國際機場公司經營治理方針，同時對旅客、員工、合作夥伴、社區及政府機構等利害關係人（stakeholders）關切議題做詳盡彙整報告，強化機場公司與利害關係人溝通，亦是機場公司經營及永續發展的碁石。

桃園國際機場公司企業社會責任報告書依循國際企業及標竿機場採用之國際GRI準則（GRI Standards），報告書通過雙重國際認證（AA1000與ISAE3000）並獲得台灣企業永續獎（TCSA）之「企業永續報告書運輸業類組」金獎，足見機場公司推動企業社會責任的工作與成果廣獲國內外肯定。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園國際機場致力於E（經濟）S（社會）G（治理）三大面向經營，於機場營運面，2019年旅客人次創新高，達48,689,372人次、貨運量為2,182,342公噸，據國際機場協會（簡稱ACI）統計為全球貨運量第8名；於環境面，公司積極推動自身與駐站廠商的節能減碳工作，更獲得ACI的亞太區綠色機場評比分組第一名白金獎以及機場碳認證計畫（ACA）等級三肯定。

於員工照護面，公司重視企業文化與建構幸福職場，獲得1111人力銀行評比為2019幸福企業大賞；在社會面，機場公司重視與社區的互動且長期注入資源於社會公益，而從非洲豬瘟防疫到新冠肺炎疫情的防疫工作，桃園國際機場積極配合國家政策，嚴謹把關每一道防線成為國家邊境防疫管制最重要的防線。

CSA台灣企業永續獎評選是經由668位的評審團組成，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，桃園國際機場公司首本企業社會責任報告書即獲得金獎肯定，本公司未來將善盡企業社會責任，以五大永續發展目標為主軸，實現「創造國門榮耀，推動桃園國際機場成為用心連接世界的門戶機場」願景。

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