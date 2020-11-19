不少人都有儲蓄的習慣，有些人會利用郵局定存、買儲蓄險等。其中，有不少民眾偏好將零錢慢慢地累積成一大筆。對此，有一名家庭主婦表示，3年來靠著買菜次省錢，存了一桶金，照片曝光後，引發不少網友熱烈討論。

原PO於臉書社團《存錢人生》發文指出，過去3年赴市場買菜都會省錢，而這省下來的錢，便投入小豬撲滿，一日一日地累積起來，久而久之便成一大筆6位數存款，原PO坦言「有點走火入魔就是了，因為看到50就會留。」

將所存攤開來，看起來非常壯觀。（圖／翻攝自存錢人生）

從她分享的照片中顯示，地面一大片滿滿的50元硬幣、10元級1元硬幣，畫面相當可觀，這些零錢加總起來總金額高達14萬1612元，原PO正加碼透露「就連中獎的統一發票獎金，也會特意請店員將其換成50元，好存起來。」

貼文曝光後，不少網友紛紛投以羨慕的眼光，「原PO超厲害的」、「好厲害…我快兩年才4萬出頭」、「好猛，我3年可能只有4萬」、「太猛了吧！」不過，也有部分網友提醒原PO「50其實是最危險的」、「50要小心，假的很多，但妳很厲害」、「很多50都假的」，其中更有人建議「存之前看一下再投，看國字50和數字50，拿在手上左右轉動，我存了很久沒有一個假的！」

(中時新聞網)