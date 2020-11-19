AMD宣布推出AMD Radeon RX 6800系列顯示卡，以及Radeon RX 6800 XT、Radeon RX 6800與RX 6800 XT即日起透過零售商、電子零售商以及AMD.com官網銷售，建議市場售價分別為579美元與649美元。

Radeon RX 6800系列採用AMD RDNA 2架構，提供高品質視覺效果與卓越效能。RDNA 2提供一系列創新，包括將先進省電技巧套用在高效能運算單元上，讓每個運算單元在每週期的能源效率提升高達30%。另外更新增全新AMD Infinity Cache技術，每瓦頻寬比只使用GDDR6的RDNA架構顯示卡提升高達2.4倍。

此外，Gearbox Publishing與Counterplay Games計劃為《眾神殞落》推出支援DXR 1.1光線追蹤功能，進一步擴展新款Radeon顯示卡的光線追蹤支援。針對RDNA 2架構開發的《眾神殞落》在Radeon RX 6800系列顯示卡上呈現令人驚豔的視覺逼真度與效能。

(時報資訊)