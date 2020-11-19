許多情侶在進行房事時，會為了追求刺激或增加新鮮感，選擇借助一些道具，然而過頭了很可能會發生尷尬狀況，就曾有一名女病患求診，坦承下腹不舒服，感覺有東西卡住，走路還會發出叮叮叮的聲響，沒想到X光一照，竟發現她的下體卡了一顆鈴鐺。

柯世祐醫師就在《醫師好辣》節目分享，他曾遇過一名女病患，走進診間時就聽見鈴鐺聲，女方也透露下面感覺脹脹的，感覺不太舒服，但問她細節，她又欲言又止說不出話來，柯世祐只好直接讓女方去照X光片，這才終於揭開真相，原來是有一顆3~4公分大的鈴鐺卡在裡面。

柯世祐詢問女病患吃下鈴鐺隔多久了，女方這才不得已承認是塞進去的，她和另一半在辦事時，為了增加情趣放入，沒想到竟然拿不出來，就這樣卡了3天，下體慢慢開始出現分泌物，她才急忙就診，所幸後來順利取出，情況還沒有太嚴重，不至於動刀。

女病患下體竟然卡著鈴鐺。(圖/翻攝自醫師好辣youtube)

2018年，美國消費品安全委員會 (US Consumer Product Safety Commission)，才公布一份急診室紀錄，最常見被塞入下體的物品竟然是肥皂，亞軍及季軍則是體香劑瓶蓋和寶特瓶蓋，其他包括海綿、毛巾、黏土都榜上有名，只能說可以借道具助興，但大家還是要注意自身安全。

(中時新聞網)