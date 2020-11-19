大陸江蘇一名長期在他鄉工作的高姓男子，今年4月滑影音APP時，意外看見李姓老婆與另一名男子的親密片，直覺反應可能被綠了，於是悄俏悄帶小女兒去作親子鑑定，結果出爐讓他崩潰，小女兒是老婆跟別人偷生的。

人夫帶女兒做親子鑑定，發現是老婆跟別人偷生的。（圖／翻攝自現代快報網）

據陸媒報導，高男與李女婚後幸福美滿，2015年5月與2017年12月，分別生下2名女兒，高男後來為了家計，便到山東打工，留下妻子在家照顧同住的父母與小孩。

但高男今4月在手機看短影音APP時，意外看到老婆的身影，旁邊還有一名男人，兩人互動十分親密，當下感覺不單純，懷疑自己可能被戴綠帽，於是悄悄帶了小女兒去做親子鑑定，結果出爐果真不是他親生的，氣的一狀告上法院。

高男除了要求離婚，還要對方賠償精神損失，李女表示，之前與丈夫感情很好，2名女兒都還年幼，不想離婚，也不接受親子鑑定的結論。

雙方經過協調最終達成離婚協議，長女由父親撫養，小女兒由母親撫養，但李女除了自行付擔小女兒的撫養費，每月還要付給高男400元人民幣（約新台幣1800）的大女兒撫養費，加上高男幫人養小孩，李女另需付給高男精神撫慰金與撫養金，合計2.5萬人民幣。

(中時新聞網)