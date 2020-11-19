44歲混血男演員立威廉當年跟王心凌合作《天國的嫁衣》一炮而紅，五官立體的他可謂一代偶像劇男神，6年前他閃婚迎娶圈外女友Joyce，隔年生下女兒Harper。立威廉自此變成女兒奴，常分享Harper近照，卻從未公開太太長相。今(19日)他突然在臉書爆氣，要求外界不要再轉傳假照片，且照片中的人也不是他妻子。

立威廉當年曾演出《綠光森林》、《微笑pasta》、《放羊的星星》，2014年他和愛情長跑近9年的女友Joyce結婚，將要價7000萬台幣的百坪別墅當新房，自己畫設計圖及裝潢。隔年1月兩人迎來愛的結晶女兒Harper，而立威廉寵妻女不手軟，自曝買了800萬休旅車接送妻女，還花了約30萬買嬰兒用品，高級學步車也早早準備好。

立威廉2015年曾來台分享女兒滿月喜悅。（圖／中時資料照片）

立威廉婚後和妻子定居新加坡，女兒滿月時立威廉曾來台到劉爾金所開的蛋糕店，和媒體分享喜悅，3年前來台分享爸爸經，打趣說女兒天天送上「晨吻」，讓他覺得人生真美好，動念想再拚個女兒，但怕妻子辛苦，所以不想給另一半壓力，言談中可見疼Joyce心意。

立威廉發文。（圖／翻攝自Leon Jay Williams 立威廉臉書）

立威廉今罕見在臉書動怒，直指已經厭倦媒體的假報導和攻擊他家人的文字，「我從未公開曝光我妻子的照片，照片中的人物是我的朋友及我身邊的人」，最後更感嘆說：「有時候還是會覺得遺憾也很訝異現在這個社會還是這麼膚淺，會一直去評論一個人的外表。我們的這個世界還有很大的空間增加彼此互相的尊重！」

(中時新聞網)