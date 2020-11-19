桃園市海管處首創全國招募志工成立海岸巡護隊，目前已成立15隊，明年初將再增加2隊，志工人數將突破600人，為體恤志工辛勞，桃園市政府特別編列225萬預算，採購17輛沙灘清運車撥交給海岸巡護隊使用，同時日月光文教基金會也捐贈90萬元，贈送志工600件防寒外套。

桃園海岸巡護隊目前認養海岸長度達25.8公里，總巡護面積高達335公頃，今年截至10月底止，志工總出勤時數超過2萬小時，平均每位志工出勤時數高達40小時，每周至少淨灘一次，總淨灘場次高達776次，清除高達80.8公噸的垃圾。

桃園市長鄭文燦19日親至觀音濱海休憩區授贈17輛沙灘清運車及600件防寒外套給海岸巡護志工，他表示，以往在海岸撿拾的垃圾，只能靠人力後送到水防道路暫置，再由垃圾車前往載運處理，但在人力運送的過程中，常受到海岸崎嶇地形如礫石灘、高聳沙丘、泥灘地等的限制，導致志工要花很多的時間及力氣，才能將垃圾搬運到收集點。

為了體恤志工伙伴的辛勞，及提升海岸垃圾清除效率，桃園市政府今年特別編列225萬元預算，由海岸管理工程處採購17輛沙灘清運車撥交給海岸巡護隊使用，沙灘清運車具有高機動性，可克服險惡環境，適合用來載運海岸垃圾，鯨豚、海龜等海洋生物擱淺時的緊急救援行動，如遇有海灘戲水遊客溺水或受傷時，也能提供適時援助迅速送醫。

(中時 )