政府突襲式宣布明年1月將開放含萊劑豬隻進口，引發社會嘩然，近日前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭獲准，又扯出小編制網軍圖等風波，對此，行政院長蘇貞昌今(19日)則在院會中引用當紅動畫「鬼滅之刃」歌曲的歌詞表示，「會一而再的受傷，但我們還是要拚命地站起來」，也坦言會自我檢討。對此，宅神朱學恒則是在臉書寫下，「可是貞昌，給你掌個權，都快比十二鬼月還厲害，要把全台灣的牛肉麵店消滅殆盡啦」。

據《ETtoday新聞雲》報導，蘇貞昌表示，感謝所有同仁努力，一路走來克服很多困難，近期事件已深切檢討、要謙卑以對，但這段期間還是有值得檢討的地方，尤其要從自身自省做起；他更以「鬼滅之刃」主角炭治郎的主題曲歌詞，指出「過程中，也許因為誤會、攻擊，會一而再的受傷，但我們還是要拚命地站起來。」

對此，宅神則說，「人家煉獄杏壽郎大哥可是讓列車上一個人都沒死哪」；他直言，「哪輪得到你們這些官員唱這首歌，是那些升斗小民跟牛肉麵店店員跟老闆要唱『會一而再的受傷，但我們還是要拼命地站起來，因為我們有要共同守護的事務』」。

最後，宅神更稱，「世界上最可怕的不是沒有鬼殺隊拯救人民，而是帶領十二鬼月荼毒人民的鬼舞辻無慘以為自己是犧牲生命的鬼殺隊啊」。網友見狀後則留言寫下，「原來受傷的是政院不是店家跟人民啊」、「鬼滅之刃的作者看到，出來抗議了，理由：我的作品不是這樣用的！」，但也有人認為「路遙知馬力、日久見人心」、「哥，票投了，能怎樣？」

(中時新聞網)