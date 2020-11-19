男性會用「一夜N次」來炫耀自己的能力，但連續發射真的好嗎？一名40歲高科技業男子，求子心切，竟與老婆一夜啪4次、連續大戰3天，結果卻發現身體出現異狀，半夜衝急診就醫。結果急診醫師聽了這名高科技男的敘述，卻越聽越覺得不對勁，對方根本「炫耀文」。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目分享遇見的案例。一名從事高科技業、40歲男子半夜12點左右到急診室，詢問有沒有「泌尿科」可以看，不過按照醫院程序，還是由急診醫師先看診，再決定是否需要會診泌尿科醫師。

於是急診醫師柯世祐詢問該名男子病況，男子表示發生親密行為後覺得下體無力、且「精液非常稀薄」。男子說自己在高科技業上班，結婚5年求子沒下文，因覺得男生看不孕門診很丟臉，於是上網查資料，嘗試各種求子方法。

柯世祐詢問男子與妻子的「行房課表」，結果男子竟回，每天4次、今天是第3天，此話一出眾人驚呆，主持人胡瓜更直言「根本炫耀文」。

柯世祐向男子表示，精液需要時間製造，連續3天又1天4次，精液當然會變得稀薄，更建議男子，生育問題還是要去不孕症門診檢查。

(中時新聞網)