檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，台北地檢署檢察官19日指揮調查局北機站，搜索「嘉麗寶」股東游岳羲、會計莊靖華住處，並將2人約談到案，2人涉嫌向轄區員警行賄，請求包庇不被取締媒介性交易，晚間將依違反《貪汙治罪條例》行賄罪嫌移送北檢複訊。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉嫌自2004年起，請酒商鮑銘璞居間牽線，13年來行賄中山一派出所警勤區官警780萬元。

今年10月28日，檢調查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情，涉嫌貪汙，並對對陳、林2警、888卡拉OK店負責人李政忠、嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下紀梵希酒店6樓會計余沛樺、嘉麗寶5樓會計劉秀惠聲請羈押禁見獲准。

檢調19日展開第5波搜索，並將「嘉麗寶」股東游岳羲、會計莊靖華約談到案，2人涉嫌自2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易，違反貪汙治罪條例行賄罪。

(中時 )