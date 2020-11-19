「亞布力中國企業家論壇第二十屆年會」從11月18至20日舉行。亞布力中國企業家論壇輪值主席、新希望集團董事長劉永好出席並演講，指出11月15日《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）簽署，將成為大陸形成以國內大循環為主體、國內國際「雙循環」相促進新發展格局提供巨大的助力，將會幫助大陸企業進行全球化的發展和佈局。

劉永好也說，即便面對數位化趨勢，傳統產業生產的是國計民生的必需品，而目前市場一個基本的共識是下一步經濟發展的熱潮將建立在14億人的大消費基礎上，傳統企業的轉型升級就有非常大的空間和相當的優勢。

據新浪財經引述劉永好表示，過去20年互聯網數位化技術讓大批互聯網企業以及數位企業迅猛發展，傳統產業不斷被超越。但這2年數位化新經濟呈現出流量見頂的增長瓶頸期，傳統產業的數位化再造和轉型卻方興未艾。他指出隨著很多傳統企業轉型探索的成功，會發現新的時代並沒有那麼可怕，傳統企業有足夠的不可替代的優勢。

(旺報 )