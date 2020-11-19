苗栗縣苑裡鎮世界路與中正路口今（19日）上午近12時許發生車禍，59歲柯姓男子駕駛銀色休旅車，追撞前方停等紅綠燈的白色自小客車，柯男肇事後沒有留在現場，駕車加速離開卻在車禍地點200公尺外自撞路邊土地公廟的金爐，警方調查柯男有酒精反應，將依公共危險罪送辦。
柯姓男子今日上午近12時許酒後駕車，行駛於苑裡鎮世界路與中正路口時，追撞前方正在等紅綠燈的白色自小客車，柯男疑似喝太茫，又擔心酒駕挨罰，竟駕車加速離開車禍現場，在右轉小路時撞擊路邊1間小型土地公廟的金爐，車頭嚴重變形，柯男也因此受傷被逮。
救護人員抵達現場，將受傷的柯男及白色自小客車1名女駕駛及乘客送醫治療，所幸3人均受輕傷無生命危險，不過休旅車肇逃撞金爐少見，也讓趕來協助事故排除的救難協會人員直呼「土地公顯靈！」。柯男身上散發濃濃酒味，警方依規定酒測，發現肇事男子酒測值不低，將依公共危險罪送辦。
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(中時 )
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