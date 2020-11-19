中天新聞台將被關，去年10月13日公開表示接獲「深喉嚨」爆料「中天關定了」的國民黨革實院長羅智強，今天在臉書再度公開「深喉嚨」爆料，指中天新聞關台是「蔡英文總統的一石三鳥之計」、「行政院長蘇貞昌農曆年前後將要下台」。（總統府提供／資料照片）

中天新聞台將被關，去年10月13日公開表示接獲「深喉嚨」爆料「中天關定了」的國民黨革實院長羅智強，今天在臉書再度公開「深喉嚨」爆料，指中天新聞關台是「蔡英文總統的一石三鳥之計」、「行政院長蘇貞昌農曆年前後將要下台」。

羅智強說，為什麼社會反彈聲音這麼大，為什麼連陳水扁、柯文哲、呂秀蓮都出來說話了，為什麼過半民意反對關中天，蔡英文還是放任蘇貞昌和NCC關中天，蔡英文還是不怕擔上新聞自由屠夫的罪名，強悍的關中天？

他說，他得到深喉嚨的最新消息是，剛開始，關中天的幕後主導，是去年把NCC主委罵下台的蘇貞昌，目的就是為了2024年的總統佈局，要讓親蘇勢力搶下中天空出來的52頻道。

然而最新的發展是，蔡英文早就對蘇貞昌的跋扈不滿也不耐，但她決定「將計就計」，藉由關中天和放萊豬引發的強大民怨，當作扳倒蘇貞昌的槓桿，在農曆年前後，拔掉蘇貞昌的行政院長。

羅智強指出，蔡英文的盤算是，只要蘇貞昌被拔，民怨就可以平息，台灣人民向來健忘，只要再搞一些芒果乾的題目，大家很快就會忘了中天被關的事情。

他指出，這是蔡英文的一石三鳥之計，一來可以換掉她已忍無可忍的蘇貞昌，二來可以拔掉對政府監督最用力的中天，三來可以製造寒蟬效應讓其他媒體向她跪伏。「蘇貞昌以為他是捕蟬的螳螂，卻成為黃雀口中可口的午餐。」

羅智強強調，「中天關定了」這位深喉嚨準了一次；「蘇貞昌將下台」會不會準第二次？農曆年前後，就知分曉。

(中時 )