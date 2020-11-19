一名男網友日前在加油時，向店員說加100元，沒想到該店員一直聊天、忘記注意油表，等到發現時已跳到137元，該店員解釋加過頭，暗示他能通融、多付37元，但他只回覆「我的問題嗎？」就將百元鈔票掏出，店員見狀也只能默默吞下損失，網友分析店員的工作態度若好一點，其實大部分的人都願意多付。

該男網友在臉書《爆怨2公社》透露，他昨（18）日傍晚騎車去加油，向店員明確表示「92汽油加100元」，結果店員只顧著跟同事聊天，一時疏忽看油錶，油表上金額就一直跳到130多元，店員看到金額後臉上顯現出尷尬，向他說「總共137元，我加過頭。」

該網友看見店員尷尬地回應，他仍從口袋掏出100元，回應「我的問題嗎？」下秒店員露出心不甘情不願的表情，默默吞下自己的疏失；他在貼文處寫到「我知道魔人一定會說小錢也計較，沒錯，我他X爽！」

許多網友看到貼文後紛紛留言，很多人都說也遇過類似狀況，遇到第一次還願意幫忙付錢，但如果一再遇到，就會要對方自行吸收了，也有人認為店員的危機處理態度很重要，如果店員很不認真只顧聊天，事後又一臉不願意收下錢，真的不需要幫忙。

(中時新聞網)