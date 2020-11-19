遠距生活逐漸成為常態，欣普羅(6560)實物攝影機訂單已接到明年3月，欣普羅董事長陳義文表示，由於居家辦公已經是常態，預估明年遠距教學及視訊會議產品出貨量上看50萬套，加上智能安全帽、AI相機及億萬像素攝影機即將於明年上半年陸續量產，明年營收及獲利均可望較今年大幅成長。

欣普羅光電以開發數位相機影像IC起家，為專業影像處理、軟硬體開發及系統整合廠，影像產品應用範圍廣泛，目前產品主要應用於美國電擊槍錄影模組、遠距教學及視訊會議產品及360度魚眼網路攝影機，公司另有警用行車記錄器、執法儀及工業檢測儀影像產品。

陳義文表示，公司經營模式比較像設計公司，與TI、Nvidia、Ambarella(安霸)、SONY、ON-Semi(安森美半導體)等公司合作，共同開發客製化產品，生產則是委外代工，由於新冠肺炎疫情讓居家辦公及遠距教學成為常態，帶動公司業績自下半年大躍進。

欣普羅第3季營業利益為5071萬元，稅後盈餘為3857萬元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘2.2元；累計前3季營業利益7022萬元，稅後盈餘5258萬元，亦是歷年同期新高，每股盈餘3.01元。

就前3季來看，前3季視訊會議產品佔欣普羅產品比重約60%，客戶主力在歐美市場，魚眼網路攝影機約佔20%多，電擊槍等產品約佔10%多。

除現有產品外，欣普羅與YAMAHA開發的智慧安全帽將於明年1月到2月量產，此安全帽可以導航、聽音樂等功能，預估明年可以出貨1萬台；可以人臉辨識及人員管制的AI相機，以及億萬像素攝影機預計明年第2季量產，陳義文表示，預估明年AI相機加智慧安全帽佔比有機會達20%以上。

陳義文表示，無論疫情如何，居家辦公已成為常態，客戶訂單已接到明年3月，目前客戶開始洽談第2季訂單，預估今年第4季業績會比第3季好很多，從客戶訂單來看，明年遠距教學及視訊會議產品出貨量將從今年20萬套增加至50萬套，明年營收及獲利可望較今年大幅成長。

(時報資訊)