國民黨2016年失去政權以來，面臨黨場追討、黨內路線分歧、接班梯隊後繼無人等狀況，營運處境可謂捉襟見肘。台中市議員羅廷瑋表示，經費短缺已成黨主席江啟臣最頭痛的問題，各地民代也肩負募款壓力；不少人已醞釀退黨，雖不致造成退黨潮，但也可見黨內同志所面臨的慘況。

羅廷瑋接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨因黨產遭凍結，必須透過借貸以支應日常開銷。目前已負債達2.7億元，連11月的基本開銷2500萬元都尚未籌足，故黨中央將於12月首次舉辦募款餐會，盼獲得紓困財源。

羅廷瑋強調，不只黨中央面臨財源壓力，地方民代的募款壓力也極大。以他所屬的台中市為例，台中市黨部過去要求，每位民代每年至少繳納10萬元挹注黨部營運，但並沒有強制約束，但如今黨內狀況每況愈下，未繳納的民代都會被電話追繳，確實備感壓力。

不僅如此，羅廷瑋透露，在募款與經費壓力的重大危機下，已聽聞有黨內民代醞釀退黨，黨內也必須小心退黨人數增加，畢竟國民黨要增加在野監督力量，亟需人也亟需錢。但他個人並不擔心退黨潮，因為真正會退黨的仍是少數，藉此反能去蕪存菁，讓黨內更加團結。

(中時新聞網)