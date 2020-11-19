Touch Taiwan 2021用解決方案與商機媒合創造新商機，將提供一個最貼近產業的交流平台，以解決方案、場域應用、創新技術及商機媒合為核心，規劃智慧顯示、智慧製造、工業材料、電子設備及新創學研等5大展示主題，串連上中下游完整產業鏈，帶動智慧醫療、零售、移動、育樂科技等場域應用服務。

展中預計將提供「SMART 100+」100種具有競爭力的解決方案及1對1商機媒合會，以創商機 、 建生態、育人才為主軸，邀請廠商共同展現技術成果，協助廠商達成數位化轉型、開拓海內外市場，發掘藍海商機。

智慧製造其精髓在於「預測」，先透過智慧感測器收集各生產及物流環節的資訊，善用這些大數據，再藉由AI等智慧分析方法，針對生產系統進行預測，來實現「最佳化」。單單做到自動化，不等於實現智慧製造；例如關於製造設備的維護，以往工業3.0自動化時代，主要是奠基在人力與經驗，進入工業4.0智慧化時代，則講求即時狀態偵測、異常警報與維修預測，背後依賴AIoT、大數據、AI乃至雲端等數位科技，前後截然不同。

因應國內外業者推動先進製造，提供高科技廠最有效率的解決方案舉辦「智慧製造展」，項目有智慧製造、系統整合、視覺檢測、AI人工智慧與物聯網、資通安全、數位科技、智慧物流與自動倉儲。展中將提供100個以上的產業解決方案，應用在半導體、顯示器、AI人工智慧、AOI等產業核心技術，結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體與資安服務廠商，提供給智慧製造需求業者，協助數位化、智慧化、智動化量能提升，打造交流與媒合展示服務平台。

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