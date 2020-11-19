民航局今天證實，6日一架華航貨機從馬尼拉回台北，在桃園國際機場降落時4號輪胎爆胎，經調查是4號煞車防滑閥門失效造成。

民航局說，6日華航發生爆胎的是747貨機，這型飛機共有18個輪胎，1個輪胎爆胎情況下，仍能讓飛機安全落地，但飛安不能打折扣，已請華航改善，華航也決定縮短煞車防滑閥門檢修時間。

華航這起爆胎事件，讓桃園國際機場關閉50分鐘，影響11航班起降。民航局說，主要是在飛機剛爆胎時，還不清楚爆胎原因，機場一定要先檢查跑道道面，確定是否因異物造成，並在確定無異物後，才能重新開放使用。

另外，8月29日，華航一架飛美國洛杉磯的747貨機，也在起飛後發現爆胎後折返爆胎，並傳出是跑道玻璃碎片造成。

民航局說，8月華航爆胎事件，經過飛機輪胎廠鑑定，應該是跑道異物造成，至於是何種異物至今還無法確定。（編輯：管中維）1091119

(中央社)