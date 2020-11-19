馬來西亞女大生上月底遭擄殺，未料，本月3日該校教官接獲學生通報，指謝姓網友竟發布「很好啊 馬來西亞女外勞來台灣讀書 我下次一定強暴後殺鼠 等等還要去長榮大學附近埋伏」等恐嚇言論，警方獲報當天逮獲謝姓男子，但他供稱「我被盜用帳號」，警循線查到實際Po文的25歲卓嫌到案，卓供稱「嫌惡謝某相關Po文，截取謝個人帳號發布偏激言論，讓網友韃伐，報復惡整他！」全案調查後依恐嚇維安罪嫌函送台南地檢署偵辦。

本月初，警方獲報一名謝姓男網友涉嫌在網路發布恐嚇公眾安全言論，該段留言遭網友截取在網路上發酵，造成學生恐慌，旋即由內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、偵查第九大隊、臺南市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、科偵隊及歸仁分局，共同組成專案小組並報請台南地檢署指揮偵辦。

歸仁警方第一時間到台中逮獲謝姓男子，但他聲稱沒有發布相關言論，懷疑遭人盜用帳號。警方循線追查，查獲25歲卓嫌涉嫌重大，請他到案說明。

卓坦言，因為在臉書爆料公社看過「謝○○」個人資料與影片，對他印象非常差，加上網路一堆相關負評，於是截取謝個人資料與影片於GOOGLE申設「謝○○」帳號，並針對馬來西亞女大學生命案，故意在網路YOUTUBE平台發布偏激言論，企圖讓網友撻伐。

警方調查，卓嫌專門在網路製造帶風向，名下有無數人頭帳號，針對不同議題發布文章。針對此案，釐清卓嫌出發點是為了惡整而冒用他人名義發布偏激留言，並無加害他人意圖，也未履行留言內容計畫，但行為已涉及恐嚇維安，函送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿因厭惡他人而假冒他人身分在網路上任意留言，造成民眾恐慌，也勿以僥倖心理，認為使用他人身分即可擔任鍵盤俠，凡走過必留痕跡，網路世界也是有跡可循。警方也呼籲民眾個人資料應小心保存，避免有心人士假藉名義申辦網路帳號，造成個人名譽、財產損失，而隨意散布他人個人資料者，也將受相關法律規範處罰。

(中時 )