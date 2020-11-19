2020年即將步入尾聲，不少人依舊苦無對象，許多人將希望放在2021年，期盼新的一年戀愛運能有轉機，日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄也指出，2021年春天有望遇到「正桃花」的星座，分別為摩羯座、白羊座及雙子座！

第三名：摩羯座

摩羯座的正桃花不錯，並在三月份達到頂峰，在金星與火星的推波助瀾之下，不僅真愛宮大放異彩，一整年的運氣也相當好，更有助於尋覓到正緣，走進婚姻殿堂。

第二名：白羊座

白羊座今年適合走入婚姻，能遇上正桃花，結婚是再好不過。春天時桃花大開，有機會遇到正緣，再者，白羊的婚姻宮有木星加持，所以無論什麼時候，都不能喪失對愛情的渴望與追求，只有這樣，緣分才會真的到來。

第一名：雙子座

雙子座桃花燦爛，這個春天無論是在職場還是日常生活，或是旅行外出，隨時隨地都有機會遇上桃花，當然，正桃花的戀愛運勢也很不錯，值得注意的是，雙子千萬別因為過往的戀情失敗，就對自己喪失信心，唯有滿滿的正能量，才能招來正桃花。

(中時新聞網)